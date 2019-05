Royal Baby, diffuso il certificato di nascita di Archie: svelato ogni dettaglio

Niente di così straordinario in realtà: è la stessa "occupazione" (ma in fondo è un lavoro anche quello...) segnato da Kate in occasione della nascita di tutti i suoi figli. La stranezza sta nel fatto semmai che il titolo di Meghan è "Sua altezza reale la Duchessa di Sussex" e in realtà non sarà mai principessa, ma essendo diventata "Altezza reale" dopo il matrimonio con Harry, può mettere principessa come occupazione.



In quanto al bambino, dal certificato si evince che Archie è il nome proprio e non un diminutivo di Archibald, e che è nato alle 5:26 del 6 maggio pesando 3 chili e 175 grammi. La registrazione della nascita è quindi avvenuta undici giorni dopo. In quanto all'ospedale in cui è avvenuto il parto, si tratta di una clinica privata extra lusso, scelta per dare alla luce i propri eredi anche da Victoria Beckham e Sarah Ferguson. Ai genitori offre un pasto completo a base di champagne e aragosta.