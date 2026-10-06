Sulla relazione tra Emily Ratajkowski e Romain Gavras si vociferava da un po', ma solo recentemente la modella è tornata a mostrare pubblicamente la loro relazione anche su Instagram. Gavras, 44 anni, è un regista francese con una carriera costruita tra videoclip, cinema e immagini spesso provocatorie. È anche figlio d'arte: suo padre è Costa-Gavras, tra i nomi più importanti del cinema politico internazionale, mentre sua madre è la giornalista e produttrice Michèle Ray-Gavras. Ma chi è l'uomo che oggi è al fianco di Emily Ratajkowski?