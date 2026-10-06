© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
Sulla relazione tra Emily Ratajkowski e Romain Gavras si vociferava da un po', ma solo recentemente la modella è tornata a mostrare pubblicamente la loro relazione anche su Instagram. Gavras, 44 anni, è un regista francese con una carriera costruita tra videoclip, cinema e immagini spesso provocatorie. È anche figlio d'arte: suo padre è Costa-Gavras, tra i nomi più importanti del cinema politico internazionale, mentre sua madre è la giornalista e produttrice Michèle Ray-Gavras. Ma chi è l'uomo che oggi è al fianco di Emily Ratajkowski?
Romain Gavras è nato a Parigi il 4 luglio 1981. Cresciuto in una famiglia profondamente legata al mondo della cultura e del cinema, ha ereditato un cognome importante ma ha sviluppato un linguaggio personale molto distante da quello del padre. Se Costa-Gavras ha costruito la propria fama attraverso thriller politici rigorosi dedicati a dittature, colpi di Stato e sistemi di potere, Romain ha portato sullo schermo una visione più fisica, aggressiva e sensoriale della realtà.
Il suo percorso è iniziato molto presto. Nel 1995, ancora adolescente, ha fondato insieme all'amico d'infanzia Kim Chapiron il collettivo Kourtrajmé, avvicinandosi al cinema attraverso cortometraggi e videoclip. Una formazione nata soprattutto dalla strada e dall'esperienza diretta, più che dalle scuole di cinema.
Prima di passare ai lungometraggi, Gavras si è imposto come regista di videoclip, diventando rapidamente riconoscibile per immagini forti e spesso controverse. Nel 2008 ha diretto Stress dei Justice, video nel quale una gang di giovani di origine nordafricana terrorizza i passanti e si rende protagonista di atti vandalici. Il filmato ha suscitato numerose discussioni per la rappresentazione della violenza e per le accuse di contribuire a rafforzare stereotipi sugli abitanti delle banlieue. Dazed e NME lo hanno inserito tra i videoclip più controversi mai realizzati.
La consacrazione internazionale è arrivata anche grazie alla collaborazione con M.I.A. Nel 2012 Gavras ha vinto l'MTV Video Music Award per la miglior regia con Bad Girls. Un anno dopo è arrivata la prima candidatura ai Grammy per No Church in the Wild, brano di Jay-Z e Kanye West con Frank Ocean. Scontri urbani, movimenti di massa e una fotografia molto intensa sono diventati alcuni degli elementi distintivi del suo stile.
Il passaggio al cinema è arrivato nel 2010 con Our Day Will Come, prodotto e interpretato da Vincent Cassel. Nel 2018 Gavras ha poi diretto Il mondo è tuo, una commedia nera. Il film che lo ha portato definitivamente all'attenzione internazionale è però Athena, uscito nel 2022. Presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, è stato scritto insieme a Ladj Ly, il regista de I Miserabili. La storia segue tre fratelli di origine algerina coinvolti nella rivolta esplosa nella banlieue parigina dopo la morte del fratello minore, avvenuta in circostanze poco chiare.
La pellicola è costruita attraverso spettacolari piani sequenza e combina la tensione del thriller con una struttura che richiama quella della tragedia greca. Nel 2025 Gavras ha inoltre diretto il suo primo film in lingua inglese, Sacrifice, con Anya Taylor-Joy, Chris Evans, John Malkovich, Salma Hayek e Vincent Cassel.
La vita sentimentale di Gavras era già finita sotto i riflettori prima dell'incontro con Emily Ratajkowski. Tra il 2020 e il 2021 il regista è stato legato alla cantante Rita Ora. Nel 2023 è invece iniziata la relazione con Dua Lipa, un'altra storia diventata rapidamente di interesse internazionale.
I due erano stati fotografati insieme per la prima volta dopo lo show di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week. A maggio avevano poi partecipato insieme al Festival di Cannes, prima della separazione arrivata nel dicembre dello stesso anno. Dua Lipa è oggi sposata con l'attore Callum Turner.
Con Emily Ratajkowski, invece, il primo avvistamento risale al novembre 2025. I due erano stati fotografati per le strade di New York mentre passeggiavano tenendosi per mano e scambiandosi un bacio. Le immagini avevano rappresentato la prima conferma pubblica di una frequentazione che, nei mesi successivi, sarebbe diventata più evidente.
Fuori dal cinema e dal gossip, Gavras è anche padre. Il regista ha una figlia adolescente nata da una precedente relazione, sulla quale non ha mai fornito particolari pubblici. La ragazza condivide con il padre l'interesse per il cinema, aggiungendo un altro elemento al legame della famiglia Gavras con il mondo dell'immagine e della settima arte.
© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia
© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia