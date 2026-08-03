Negli scorsi mesi l'attrice ha pubblicato un saggio sul New York Magazine nel quale ha raccontato il periodo successivo alla fine del matrimonio con Sebastian Bear-McClard nel 2022. Ratajkowski ha spiegato che, dopo la separazione, ha attraversato una fase di frequentazioni molto intense nel tentativo di capire quale donna volesse diventare. Nel testo ha ricordato che, prima della rottura, non aveva mai avuto avventure di una sola notte e di aver avuto relazioni con un numero molto ristretto di persone.