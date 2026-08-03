© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia
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L'estate di Emily Ratajkowski continua all'insegna del relax e del divertimento. La modella, attrice e scrittrice statunitense ha condiviso su Instagram una raccolta di foto e video che raccontano alcuni dei momenti trascorsi in Grecia, dove si sta concedendo una vacanza tra sole, mare e panorami da cartolina. Il post, accompagnato dalla semplice didascalia "julio/Ιούλιος/july", mostra l'artista mentre si rilassa in bikini, sorseggia un cocktail e si gode le giornate sulle coste greche.
Tra i contenuti pubblicati, però, ce n'è uno che ha attirato più degli altri l'attenzione dei fan: un filmato in cui Ratajkowski balla sulla parte posteriore di un'imbarcazione lanciata a tutta velocità sul mare, lasciandosi trasportare dal vento mentre muove i capelli e si diverte in ginocchio sul ponte.
Le immagini condivise dall'attrice restituiscono il clima spensierato della vacanza. Tra tuffi, giornate in spiaggia e costumi da bagno dai lacci sottili, Emily appare sorridente e rilassata, mostrando ai suoi follower uno scorcio delle sue giornate lontano dagli impegni professionali.
Il video girato sulla barca è diventato uno dei momenti più commentati del carosello, grazie all'atmosfera estiva e all'energia con cui la modella si lascia andare alla musica mentre l'imbarcazione sfreccia sull'acqua.
Negli scorsi mesi l'attrice ha pubblicato un saggio sul New York Magazine nel quale ha raccontato il periodo successivo alla fine del matrimonio con Sebastian Bear-McClard nel 2022. Ratajkowski ha spiegato che, dopo la separazione, ha attraversato una fase di frequentazioni molto intense nel tentativo di capire quale donna volesse diventare. Nel testo ha ricordato che, prima della rottura, non aveva mai avuto avventure di una sola notte e di aver avuto relazioni con un numero molto ristretto di persone.
Ha inoltre raccontato che, sei mesi dopo la nascita del figlio, il rapporto con il marito era cambiato profondamente fino alla separazione avvenuta meno di un anno dopo. Riflettendo su quel periodo, ha aggiunto che molti uomini sembravano vedere con interesse il fatto che fosse diventata madre single.
© Ufficio stampa | Beauty and the Bag, la nuova campagna Gucci con Kate Moss ed Emily Ratajkowski (direzione artistica Demna, fotografi Mert & Marcus)
© Ufficio stampa | Beauty and the Bag, la nuova campagna Gucci con Kate Moss ed Emily Ratajkowski (direzione artistica Demna, fotografi Mert & Marcus)