Parallelamente, Siffredi torna al cinema anche in una veste diversa. È tra i protagonisti di "Blue", film diretto da Eleonora Puglia, nelle sale italiane dal 23 luglio. Non un film hard, ma quello che lui chiama "un film tradizionale": interpreta un padre che scopre la figlia adolescente pubblicare online i propri rapporti intimi con il fidanzato, con conseguenze drammatiche. Da qui parte la sua riflessione più dura, quella sul rapporto tra sessualità, giovani e web. "Sento dire che è pieno di ragazzine di 15 anni che non vedono l'ora di compiere i 18 per mettersi su OnlyFans", osserva. Il problema, spiega, è ciò che accade dopo: la maggior parte finisce nel porno reale, spesso contro il volere dei genitori. "Il 95% di loro ha genitori che non sono d'accordo con la loro scelta, che alla fine, scelta non è, ma è indotta. A quel punto però è tardi, rompi i rapporti, ti rovini la vita, vai in depressione. I ragazzi oggi sono confusi, mi scrivono a migliaia e li vedo persi".