Riccardo Scamarcio e la compagna Benedetta Porcaroli felici a Roma Fanno acquisiti in un negozio di arredamento e poi escono abbracciati in giro per Roma. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non vogliono più nascondere il loro amore e se fino a questa estate fuggivano alla vista dei flash, oggi lasciano che i fotografi scattino all'impazzata e si mostrano alla luce del sole. Lui ha un cappotto nero e un berretto in testa, lei giacca chiara e sciarpa al collo. Dopo aver fatto compere passeggiano come una coppia qualunque.

Come si sono conosciuti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli? L'amore nato sul set di un film Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono conosciuti nel 2021, quando entrambi erano protagonisti del film "L'ombra del giorno". Il set è stato galeotto e tra una scena e l'altra è sbocciata la passione, nonostante la differenza d'età di 18 anni. Hanno cercato di vivere nella totale discrezione la loro storia, ma non sono riusciti a sfuggire ai pettegolezzi.

La storia con Benedetta Porcaroli, dalle foto rubate del primo bacio al ritorno di fiamma Le foto paparazzate dei baci al tavolo di un ristorante di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno fatto velocemente il giro del web, e la loro complicità durante il servizio fotografico per promuovere "L'ombra del giorno" era innegabile. Loro però avevano sempre dribblato le domande sulla vita privata, replicando con un secco: "Sono fatti nostri". Nell'autunno del 2022 la loro storia sembrava al capolinea e l'attore era tornato con la moglie, ma quest'estate si è riavvicinato a Benedetta.

Riccardo Scamarcio, nel 2023 l'addio definitivo alla moglie Angharad Wood Riccardo Scamarcio ha iniziato a frequentare la manager Angharad Wood nel 2018 e qualche tempo dopo sono diventati marito e moglie. Nel 2020 è nata la loro figlia, Emily. Solo qualche mese dopo essere diventato papà, l'attore ha deciso di interrompere la relazione con la mamma della sua bimba per iniziare la storia con Benedetta Porcaroli. C'è stato poi un riavvicinamento che non è andato a buon fine e nel 2023 si sono detti definitivamente addio.

Riccardo Scamarcio, il rapporto della figlia con Benedetta Porcaroli Quando Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono innamorati, l'attore era diventato papà da pochi mesi della piccola Emily. "Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo" aveva confidato a Vanity Fair l'attrice a proposito del suo rapporto con la figlia del compagno.

Pietro Castellitto è stato fidanzato con Benedetta Porcaroli Durante la pausa dalla storia d'amore con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli si è legata sentimentalmente a Pietro Castellitto. Anche in questo caso la chimica è nata sul set: sono stati avvistati insieme qualche volta ma la relazione non è durata.