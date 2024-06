Riccardo Dario Scamarcio è nato a Trani nel 1979. La sua carriera inizia nel 2001 con la partecipazione alla miniserie televisiva "Ama il tuo nemico 2", diretta da Damiano Damiani. Tuttavia, la sua fama esplode nel 2004 con il ruolo di protagonista nel film "Tre Metri sopra il cielo", dove l'interpretazione di "Step" lo catapulta nell'olimpo delle celebrità. Dopo questo successo, Scamarcio continua a brillare, ricevendo il Premio Guglielmo Biraghi per la sua performance nel film "Texas". Prosegue la sua ascesa con ruoli in film come "Mio fratello è figlio unico", "Manuale d’amore", "Go Go Tales", e nel 2010 si distingue nel film "Mine vaganti" di Ferzan Özpetek, per il quale vince un Ciak d’Oro come miglior attore.