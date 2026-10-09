L'attesissima reunion dei Maneskin c'è stata: ecco la foto
A distanza di qualche settimana, e dopo indizi e indiscrezioni, il chitarrista Thomas Raggi pubblica finalmente una foto dei Maneskin al completo alle nozze di Damiano e Dove. E i fan ci sperano
I Maneskin si sono ritrovati tutti insieme al matrimonio del cantante? Indizi ce ne erano stati, sparsi nell'album di nozze social di Damiano David e Dove Cameron, celebrato il 24 settembre a Montalcino, in Toscana. Ethan Torchio elegantissimo, Victoria De Angelis nella cabina per fototessere messa a disposizione degli invitati, Thomas Raggi alla festa con la chitarra. Tra le foto postate da alcuni ospiti, erano state avvistate pure Lavinia Albrizio, dolce metà di Raggi, e Luna Passos, fidanzata di Victoria De Angelis. Mancava la pistola fumante. Ma eccola, e arriva proprio dai social del chitarrista della band che ha - finalmente - pubblicato una foto del gruppo al completo durante la cena del matrimonio. E i fan sognano.
Dopo mesi di distanza artistica, la presenza dei quattro musicisti agli stessi festeggiamenti riaccende ovviamente le voci, ma completamente zittite, su un possibile ritorno del gruppo. Questo in vista anche dell'annunciata apparizione di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2027. E se la foto di quattro elegantissimi al matrimonio non è un indizio di un ritorno artistico del quartetto, sicuramente smentisce le voci di una rottura insanabile tra i membri della band.
Intanto però Damiano e Dove si godono la luna di miele a Bali, dope le nozze che hanno coronato tre anni d'amore. i due si erano incontrati per la prima volta nel 2022, per poi ritrovarsi l'anno successivo, quando entrambi erano single. Da lì la relazione era diventata rapidamente seria, fino alla proposta di matrimonio arrivata nell'ottobre 2025 nella loro casa di Los Angeles.
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