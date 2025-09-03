Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
"momento magico e mistico"

Reinold Messner, tutte le foto delle nozze bis con Diane Schumacher in India

Dopo il matrimonio nel 2021 e la festa l'anno dopo, la coppia ha rinnovato le promesse d'amore 

03 Set 2025 - 10:17
1 di 7
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Reinold Messner ha rinnovato le promesse nuziali con Diane Schumacher, sposata nel 2021, con una cerimonia in India. Un evento romantico e di grande complicità per la coppia: "Più che una celebrazione... Un momento magico e mistico", l'ha definito lui postando gli scatti sui social. Lo scalatore ha condiviso tutte le foto del rito e quelle del viaggio in Asia con la moglie.

Le foto dall'India

 Quello di Reinold Messner e Diane Schumacher è un amore solido e sincero e hanno voluto ribadirlo. "Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione: è stato un simbolo di unione, di amore senza confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e questa motivazione per il cammino che ci attende" ha scritto lo scalatore. Le immagini li vedono in abiti tradizionali bianchi durante il rito, e poi mentre brindano con un calice di vino bianco scambiandosi un bacio.

Leggi anche

Reinhold Messner festeggia le nozze con Diane Schumacher a oltre un anno dal sì

Reinhold Messner si risposa, lei ha 36 anni meno di lui

I due matrimoni della coppia

 Reinold Messner e Diane Schumacher si sono sposati nel maggio 2021 con un evento molto intimo e riservato a pochissime persone nella sala consiliare del Comune di Castelbello-Ciardes, in Val Venosta. Solo nell'agosto dell'anno successivo sono arrivate le celebrazioni con una grande festa per un centinaio di ospiti. A distanza di tempo hanno voluto rinsaldare le promesse d'amore con una nuova cerimonia che ha raccontato scrivendo: "Ci sentiamo a casa in Alto Adige, in Europa. Eppure, ci sentiamo a casa anche in Asia, soprattutto in India, dove l'umiltà e la cultura ci hanno toccato profondamente. Lì, in India, ci siamo scambiati di nuovo i voti nuziali. È stato magico, mistico. Solo noi due. Perché insieme, in solitudine, diamo il meglio di noi. Amiamo le persone, amiamo la società. Ma a volte la vita si riduce alla sua forma più pura: solo noi due, fianco a fianco, più forti del mondo che ci circonda".

Il re degli ottomila

 Prima di incontrare Diane Schumacher, Reinold Messner è stato sposato due volte: con la giornalista tedesca Uschi Demeter e con Sabine Stehle. I due si sono conosciuti nel 2017 sul ponte del Castello di Brunico, e l'intesa è stata immediata. A dispetto dei 36 anni di differenza hanno deciso di sposarsi e insieme hanno anche fondato la The Messner Mountain Heritage per diffondere la cultura dell'alpinismo tradizionale. Quella per la montagna è una passione che condividono e che per lo scalatore è proprio una ragione di vita. Di recente si è visto togliere la corona di re degli ottomila: secondo il Guinnes World Record non sarebbe stato lui il primo ad aver scalato tutte le 14 montagne da 8mila metri. Lui ha reagito con ironia, e anche il suo successore Ed Viesturs gli ha reso omaggio. 
 

Ti potrebbe interessare

reinold messner
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema