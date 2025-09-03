Reinold Messner, tutte le foto delle nozze bis con Diane Schumacher in India

Prima di incontrare Diane Schumacher, Reinold Messner è stato sposato due volte: con la giornalista tedesca Uschi Demeter e con Sabine Stehle. I due si sono conosciuti nel 2017 sul ponte del Castello di Brunico, e l'intesa è stata immediata. A dispetto dei 36 anni di differenza hanno deciso di sposarsi e insieme hanno anche fondato la The Messner Mountain Heritage per diffondere la cultura dell'alpinismo tradizionale. Quella per la montagna è una passione che condividono e che per lo scalatore è proprio una ragione di vita. Di recente si è visto togliere la corona di re degli ottomila: secondo il Guinnes World Record non sarebbe stato lui il primo ad aver scalato tutte le 14 montagne da 8mila metri. Lui ha reagito con ironia, e anche il suo successore Ed Viesturs gli ha reso omaggio.

