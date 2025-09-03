Reinold Messner, tutte le foto delle nozze bis con Diane Schumacher in India

© Tgcom24
Reinold Messner ha rinnovato le promesse nuziali con Diane Schumacher, sposata nel 2021, con una cerimonia in India. Un evento romantico e di grande complicità per la coppia: "Più che una celebrazione... Un momento magico e mistico", l'ha definito lui postando gli scatti sui social. Lo scalatore ha condiviso tutte le foto del rito e quelle del viaggio in Asia con la moglie.
Quello di Reinold Messner e Diane Schumacher è un amore solido e sincero e hanno voluto ribadirlo. "Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione: è stato un simbolo di unione, di amore senza confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e questa motivazione per il cammino che ci attende" ha scritto lo scalatore. Le immagini li vedono in abiti tradizionali bianchi durante il rito, e poi mentre brindano con un calice di vino bianco scambiandosi un bacio.
Reinold Messner e Diane Schumacher si sono sposati nel maggio 2021 con un evento molto intimo e riservato a pochissime persone nella sala consiliare del Comune di Castelbello-Ciardes, in Val Venosta. Solo nell'agosto dell'anno successivo sono arrivate le celebrazioni con una grande festa per un centinaio di ospiti. A distanza di tempo hanno voluto rinsaldare le promesse d'amore con una nuova cerimonia che ha raccontato scrivendo: "Ci sentiamo a casa in Alto Adige, in Europa. Eppure, ci sentiamo a casa anche in Asia, soprattutto in India, dove l'umiltà e la cultura ci hanno toccato profondamente. Lì, in India, ci siamo scambiati di nuovo i voti nuziali. È stato magico, mistico. Solo noi due. Perché insieme, in solitudine, diamo il meglio di noi. Amiamo le persone, amiamo la società. Ma a volte la vita si riduce alla sua forma più pura: solo noi due, fianco a fianco, più forti del mondo che ci circonda".
Prima di incontrare Diane Schumacher, Reinold Messner è stato sposato due volte: con la giornalista tedesca Uschi Demeter e con Sabine Stehle. I due si sono conosciuti nel 2017 sul ponte del Castello di Brunico, e l'intesa è stata immediata. A dispetto dei 36 anni di differenza hanno deciso di sposarsi e insieme hanno anche fondato la The Messner Mountain Heritage per diffondere la cultura dell'alpinismo tradizionale. Quella per la montagna è una passione che condividono e che per lo scalatore è proprio una ragione di vita. Di recente si è visto togliere la corona di re degli ottomila: secondo il Guinnes World Record non sarebbe stato lui il primo ad aver scalato tutte le 14 montagne da 8mila metri. Lui ha reagito con ironia, e anche il suo successore Ed Viesturs gli ha reso omaggio.
