Reinhold Messner si risposa, lei ha 36 anni meno di lui

Reinhold Messner è pronto al grande passo. Nel mese di maggio sposerà la tedesco-lussemburghese Diane Schumacher , come ha confermato al giornale altoatesino Tageszeitung. Saranno nozze molto intime, "Un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo", ha spiegato l'alpinista. Lui, 76enne, è al terzo matrimonio e il fatto che la sposa sia più giovane di 36 anni non lo spaventa minimamente.

Le nozze con Diane avranno luogo nel paesino di Castelbello-Ciardes (in provincia di Bolzano), dove sono già affisse le partecipazioni in municipio. "Siamo molto felici altrimenti non ci sposeremo", ha commentato l'alpinista. "Con lei avverto una grande curiosità per quello che sto facendo. Lei è la mia tavola armonica" ha raccontato.

Reinhold e Diane fanno coppia da tre anni e mezzo. Si sono conosciuti sul ponte del Castello di Brunico, ed è subito scattata l'intesa. Lei ha alle spalle un matrimonio di vent’anni e un figlio quattordicenne, lui è stato sposato con la giornalista tedesca Uschi Demeter e con Sabine Stehle, dalla quale ha avuto tre figli. Messner e la Schumacher sono usciti allo scoperto come coppia il 1 agosto del 2019, partecipando a una serata cinematografica a Solda (BZ) alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel. Insieme hanno anche fondato la The Messner Mountain Heritage per diffondere la cultura dell'alpinismo tradizionale. E non vedono l'ora di diventare marito e moglie.

