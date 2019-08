Raoul Bova: "Le nozze con Rocio? Mai dire mai"

E' felicemente innamorato di Rocio Munoz Morales da sette anni, una donna che ha scelto con consapevolezza "non perché ne sono dipendente, ma perché con lei condivido la vita". Raoul Bova non ha dubbi di aver preso la decisione giusta quando ha deciso di inizare una nuova vita con l'attrice spagnola, ma al matrimonio non ci pensa... per ora. "Mai dire mai", precisa nell'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, lasciando aperta la possibilità delle nozze.

"Quando l'ho incontrata, Rocio era quello che cercavo. Forse la gente avrà pensato: 'la classica crisi del quarantenne'. Ma a distanza di sette anni si vede che ho confermato quella scelta. Se fosse stata un'avventura sarebbe durata sei mesi", racconta Bova a proposito della storia d'amore con la Munoz Morales, dalla quale ha avuto due bambine, Luna e Alma, e non esclude di averne altre in futuro.



All'inizio il loro rapporto è stato molto chiacchiarato, visto che quando si sono conosciuti lui era ancora sposato con Chiara Giordano, madre dei sue due figli Francesco e Alessandro. Dopo un inizio burrascoso e tormentato, finalmente è stata raggiunta la serentità: "Non c'è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre. Non è stato giusto demonizzare Rocio e me, all'inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutti". Di "famiglia allargata", però, è ancora presto per parlarne: "Le mie scelte sono mie, se un figlio si sente di voler condividere e di voler bene, va bene, altrimenti è giusto che lo faccia quando e se sarà pronto".