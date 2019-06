Rocio Munoz Morales: “Amo Raoul Bova perché è bello... dentro”

Affascinante e intrigante, Rocio Munoz Morales sarà la madrina del Film Festival di Taormina e al settimanale Grazia racconta le sue sfide lavorative, tutte vinte grazie a un alleato speciale: Raoul Bova. E del suo compagno dice: “Lo amo perché è bello dentro. Di uomini seducenti e gentili è pieno il mondo ma per essere felici bisogna sceglierne uno che abbia un'anima bella. Come il mio”.

L’attrice spagnola è molto istintiva: “Ho bisogno di stimoli. Ascolto tutti ma poi decido con la mia testa. Quando mi venne offerta la conduzione per Sanremo accanto a Carlo Conti, lo stesso Raoul mi mise in guardia spiegandomi che sarei finita nel mirino e anche il minimo errore non mi sarebbe stato perdonato. Io mi presentai al provino a bordo della mia utilitaria ed ebbi il lavoro. Ho vissuto l’esperienza di Sanremo nella massima allegria”.



“I pantaloni li porta chi li deve portare: Raoul. Non sono io a scegliere per tutti. Ogni decisione la prendiamo insieme. - racconta – Rocio - Lui mi protegge, mi sostiene, divide con me le gioie e le fatiche della famiglia”. È stato difficile mandare avanti il rapporto sotto lo sguardo costante dei media e il giudizio dell'opinione pubblica? “All'inizio si – confessa la Morales - è stato tutto molto complicato. Faticavo a capire tutta l'attenzione che si era scatenata intorno a noi. A salvarmi è stato il sentimento fortissimo che mi lega a Raoul. Magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta più. Raoul è capace di sorprendermi”.