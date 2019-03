Morales & Bova, le nozze all'improvviso

Al fianco di Raoul Bova dal 2013, ha due figlie Luna, 3 anni, e Alma, 4 mesi. Bella, sensuale e semplice, Rocio non ha dubbi: “Raoul mi piace per il suo mondo interiore, per la sua profondità, per il suo modo di essere uomo e di amarmi facendomi sentire la principessa del mondo. Mi piace e continua a piacermi: dopo cinque anni sento ancora le farfalle nello stomaco ed è una sensazione che mi emoziona, la sento sulla pelle”.



Le parole rivolte al compagno sono un elogio all'amore: “Più vivo con lui, più cresce il nostro rapporto e più sono sicura che è lui l'uomo della mia vita. Lo è anche nelle piccole cose e in quelle che mi piacciono meno, perché non abbiamo paura a mostrarci come siamo, con i nostri limiti e i nostri difetti e se una coppia arriva a questo punto, significa che ha iniziato il lungo viaggio della vita insieme”.



Si sposeranno? “Sì, è un passo che prima o poi faremo... - conferma Rocio – Finirà magari come per il battesimo di Luna, deciso da un giorno all'altro... In jeans e camicia siamo andati ad Assisi e l'abbiamo battezzata. Noi due soli con lei. Potrebbe capitare la stessa cosa per il matrimonio...”. I fan sono avvisati!