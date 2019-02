Bova e Rocio, in bikini volano sull oceano

Vacanze in California per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales . La coppia è volata a Los Angeles per godersi una vacanza al caldo, tra relax al sole e voli di coppia in parasailing: "Con la testa e il cuore tra le nuvole", scrive l'attore su Instagram. "Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro", risponde la sua compagna. In posa in riva all'oceano, lui mostra un fisico scultoreo, lei sfoggia un bikini mozzafiato.

Sono passati poco più di tre mesi da quando Rocio ha dato alla luce la sua secondogenita, ma ha già ritrovato una forma strepitosa: il due pezzi rosso e nero che indossa in spiaggia mette in risalto un fisico perfetto. Immancabile la sessione di shopping per le vie di Los Angeles, e l'attrice ne approfitta per comprare tanti regali per le sue piccole Luna e Alma. Ma le vacanze con Raoul non sono fatte di solo relax: la coppia prova anche l'adrenalina del volo, sfruttando il momento per scambiarsi una dolce dedica social.