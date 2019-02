Quante cicogne in volo! Bis per la Spada e la Boccoli, la Klum incinta?

Tanti baby vip in arrivo nel 2019. Secondo Diva e Donna, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart starebbero per dare un fratellino o una sorellina al loro Ettore. Il settimanale pubblica degli scatti nei quali l'attrice sfoggia un pancino sospetto. Cicogna in arrivo, pare, anche per Brigitta Boccoli che, fotografata dalla stessa rivista, mostra qualche rotondità all'altezza del ventre. Pure Heidi Klum sarebbe in dolce attesa, almeno stando alle voci dei bene informati.