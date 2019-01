Ambra e Max Allegri, che voglia di maternità

Stanno insieme da due anni, hanno acquistato casa a Milano e a giugno si sposeranno. Ora c'è pure chi dice che Ambra Angiolini sia in dolce attesa di un bebè da Massimiliano Allegri . La news giunge al settimanale Chi, ma non ci sono conferme e soprattutto pare strano che l'attrice nei primi mesi di gravidanza possa continuare a fare performance sul palco senza tregua. Intanto è certo che i due sono sempre più felici insieme e già in passato hanno detto che i “figli sono sempre i benvenuti”. Chissà...

In una delle foto paparazzate e pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Ambra si tocca dolcemente il ventre. Potrebbe essere un gesto materno. Intanto la coppia ha comprato casa a Milano e sta per andare a convivere. La metropoli lombarda è il punto d'incontro ideale per l'attrice che vive a Brescia con i figli e Allegri con la squadra a Torino. La coppia starebbe finendo di arredare il nido d'amore in vista delle nozze in programma per inizio estate, a campionato chiuso.