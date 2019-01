Allegri e Ambra con la fede al dito: si sono già sposati?

Gli anelli li hanno scelti, ora pare che li abbiano già indossati. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono pronti alle nozze. Ma c'è chi ipotizza che si siano addirittura già sposati in gran segreto, come Diva e Donna che li ha pizzicati insieme con la fede al dito. Sono atterrati da pochi giorni a Milano, dopo aver trascorso le feste a Londra, per loro il 2019 si annuncia come strabiliante.