Kim Rossi Stuart "costretto" a confermare le nozze: presto all'altare con Ilaria Spada

“Del matrimonio non parlo, ma sono costretto a confermare (le nozze, ndr)”. Così Kim Rossi Stuart confida al settimanale F il matrimonio con Ilaria Spada , sua compagna da nove anni. “Vivo con una dose di serenità ancor maggiore rispetto al passato ed è una bella sensazione” aggiunge il regista, che a ottobre compirà 50 anni. "E' già da un po che vivo nell'ottica del cinquantesimo compleanno. Per cui quando arriverà... sarà come se fosse già avvenuto".

Le pubblicazioni di nozze sono state rese note dal settimanale Diva e Donna che ha mostrato anche alcuni scatti di famiglia con Kim insieme a Ilaria, 37 anni, e Ettore, 7. La data del matrimonio resta top secret, ma pare che il sì sarà in chiesa.



Difficile trovare info sui social, perché la coppia è piuttosto riservata. “Non ho nessun rapporto con i social e non lo voglio avere – ha detto Kim Rossi Stuart – Mi inorridisce un mondo in cui le persone vivono attaccate allo smartphone. Lo trovo sconvolgente e non riesco ancora a capacitarmi di questa situazione”.