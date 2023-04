Principe Harry sì all'incoronazione, ma non vuole essere messo in un angolo

Pare che il principe Harry fosse particolarmente curioso di sapere chi si sarebbe seduto davanti e dietro di lui. E la decisione di partecipare o meno alla cerimonia di incoronazione dipendesse proprio dalla logistica all’interno dell’abbazia di Westminster. Memore della precedente partecipazione con Meghan Markle, quando in occasione del Giubileo di Platino della Regina, i duchi di Sussex si sedettero dall’altra parte della navata della chiesa rispetto a Carlo, Camilla, William e Kate.

Al Giubileo della Regina seduti lontani da Carlo

Al principe Harry proprio non è andato giù che in occasione del Giubileo della Regina, lui e la moglie Meghan Markle siano stati allontanati dalla famiglia reale. Il fatto di sedersi dalla parte opposta rispetto al principe William non è piaciuto al secondogenito di Carlo, che l’ha interpretato come una frattura netta nei suoi confronti. Per questo in occasione dell’incoronazione di suo padre, Harry cercava una riconciliazione e anche la decisione dei posti a sedere avrebbe significato molto per lui. Pare che il principe abbia avanzato diverse domande a Buckingham Palace prima di accettare l’invito di Re Carlo. Una fonte ha detto al “Daily Express”: "La famiglia reale è concentrata sulla pianificazione dell'occasione storica e non ha voglia o tempo in questa fase di pensare alla riconciliazione". Per di più molti membri della famiglia ancora non hanno perdonato Harry per le sue uscite nell’autobiografia “Spare”. Pare che suo fratello William non abbia intenzione di parlargli e che anche altri reali abbiano in programma solo un semplice saluto.