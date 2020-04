I suoi 30 anni è costretta a festeggiarli chiusa in casa, ma a lei non importa più di tanto. Lodovica Comello il regalo più bello l'ha già ricevuto qualche settimana fa: si tratta del figlio Teo , nato il 17 marzo. La conduttrice spegne la candelina con in braccio il bambino, poi posta una foto insieme al marito Tomas Goldschmidt e scrive: "Ma mai avrei pensato di sentirmi così connessa, piena e felice".

Primo compleanno da mamma per Lodovica Comello Instagram 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Lodovica Comello è diventata mamma

Una bella grigliata di carne per due, in onore delle origini argentine di Tomas, poi una torta con la candelina e tanto amore. Così Lodovica ha festeggiato il primo compleanno da mamma, chiusa in casa ma senza mai perdere il sorriso. Impresa non difficile, a quanto pare, visto che è sempre circondata dall'affetto del marito e dall'emozione di stringere un bebè tra le braccia.

LEGGI ANCHE >Tornano a casa i baby di Bobo Vieri, Alessio Boni e Lodovica Comello

"Mai avrei immaginato di festeggiarli chiusa in casa, lontano da tutti. Ma mai avrei pensato di sentirmi così connessa, piena e felice. In questa foto c'é tutto quello che mi rende più felice. La casa e l'amore. Grazie a tutti per i messaggini", ha scritto la Comello sui social rivolgendosi a tutti i follower. Tra quelli che le hanno dedicato un pensiero ci sono anche tanti nomi noti: Filippa Lagerback, Rossella Brescia, Andrea Delogu, Diletta Leotta, Miriam Leone, Cristina D'Avena, Nicoletta Romanoff e molti altri.

LEGGI ANCHE > Lodovica Comello l'Asciugona: pancione al sole e podcast

Anche il marito le ha fatto gli auguri su Instagram, con una tenera foto della mammina abbracciata al suo piccolo e una dedica commovente: "Trenta primavere - Sicuramente questa è diversa a tutte le altre, ma non ho dubbi sul fatto che sia proprio quella più fiorita! Ti amo. Tutto il resto te lo dico sottovoce..."

LEGGI ANCHE > Lodovica Comello: "Per la moda faccio pazzie"

La Comello è felicemente sposata con Goldschmidt dal 2017: si sono conosciuti in Argentina sul set della serie tv per teenager "Violeta" e da allora non si sono più lasciati. Meno di un mese fa è arrivato Teo a riempire le loro vite di ancora più gioia.

Potrebbe interessarti: