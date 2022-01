Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, a Parigi sfilano gli "sposini"

Sono marito e moglie dal 2015 ma sembrano innamorati come il primo giorno. Alle sfilate di Parigi, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono felici e affiatati come una coppia di sposini. Complice la mise, un elegante completo blu scuro per lui e un tailleur con minigonna per lei, che li fa sembrare proprio freschi di fiori d'arancio. Si guardano negli occhi, si tengono per mano, sorridono... sono il ritratto dell'amore.

Beatrice è stata di recente eletta come "royal più elegante d'Europa" e non è un caso. Con il suo completo bianco, giacca doppiopetto e minigonna, accessori nude e fiocco tra i capelli è al tempo stesso chic e seducente. In quanto a fascino, anche Pierre non scherza: con i riccioli biondi e gli occhi chiari sembra proprio il principe azzurro delle favole. I flash catturano ogni loro gesto di complicità e ogni sguardo d'amore, e loro si concedono volentieri per qualche istante.

Casiraghi e la Borromeo sono genitori di Francesco (2 anni) e Stefano (3). Lei per un periodo si è dedicata anima e corpo alla maternità, ma ora è tornata alla sua carriera e si dedica alla produzione di documentari. Con il marito forma una squadra perfetta, sempre pronti ad aiutarsi e a tendersi la mano. Sempre affiatati, uniti, sorridenti, innamorati come in un'eterna luna di miele.

