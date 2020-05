Per Georgina e Ronaldo giochi d’amore, guarda i siparietti in famiglia Instagram 1 di 31 Instagram 2 di 31 Instagram 3 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 10 di 31 Instagram 11 di 31 Instagram 12 di 31 Instagram 13 di 31 Instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 Instagram 17 di 31 Instagram 18 di 31 19 di 31 Instagram 20 di 31 Instagram 21 di 31 Instagram 22 di 31 Instagram 23 di 31 Instagram 24 di 31 Instagram 25 di 31 Instagram 26 di 31 Instagram 27 di 31 Instagram 28 di 31 Instagram 29 di 31 Instagram 30 di 31 Instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Adoro trascorrere giorni tutti insieme a giocare ed imparare. Se c’è qualcosa di positivo che possiamo trarre da questo isolamento è che i momenti più felici li creiamo noi stessi e sono il 99% del tempo. I piccoli momenti, le cose quotidiane, la famiglia. Vi amo” ha scritto la Rodriguez.

Georgina e Cristiano giocano con i bambini: lui sculaccia scherzosamente la modella e i figli Mateo, Alana Martina, Eva Maria si buttano sulla coppia per cercare di allontanare papà dalla Rodriguez che mostra in primo piano il suo fondoschiena, che pare disegnato con il compasso. Lui indossa un completo fantasia in seta, lei una tuta grigia. Le bambine con il tutù rosa e azzurro si gettano tra le braccia di papà in un susseguirsi di risate e baci. Il siparietto di famiglia è servito e i follower applaudono.

Il calciatore durante il periodo di lockdown è stato prima nella sua villa a Madeira, poi è rientrato in Italia, senza mai stare lontano dalla sua famiglia. Si è tenuto in grandissima forma allenandosi nella sua palestra, in coppia con Georgina e in giardino con il figlio più grande, Cristiano Junior. Due giorni fa ha postato uno scatto in cui mostra i suoi muscoli perfetti a dimostrazione che è pronto per tornare in campo. Da martedì sarà alla Continassa con i compagni della Juventus, ma le ultime ore con Georgina e i figli sono le più dolci…

