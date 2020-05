La fase 2 di Cristiano Ronaldo: papà a tempo pieno nella quarantena torinese Instagram 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Afp 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Afp 20 di 23 Instagram 21 di 23 Afp 22 di 23 Afp 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Georgina e Ronaldo a Madeira, romantici ed esplosivi al mare

E in effetti la famiglia sembra essere davvero la sua passione principale, ancora più del calcio. Con i bimbi è un papà super amorevole e non dimentica mai di riservare loro coccole e attenzioni. Appena può gioca con i più piccoli di casa, si diverte a farsi aiutare negli allenamenti, li ricopre di baci e di tenerezza. Anche con Georgina Rodriguez si dimostra un compagno perfetto, sempre pronto a dichiararle il suo amore via social e a condividere con lei momenti romantici. Prima di incontrarla, la sua vita sentimentale è stata piuttosto burrascosa ma ora, con la modella 24enne, ha davvero messo la testa a posto. Insieme hanno formato una famiglia super affiatata in cui regna sempre l'armonia. Come figlio poi, è quello che tutte le madri vorrebbero. Dolores Aveiro ha di che essere orgogliosa di lui, che l'ha raggiunta in Portogallo per trascorrere insieme il periodo di isolamento e le ha dedicato premure a non finire.

LEGGI ANCHE >CR7 e Georgina in Portogallo, guarda che allenamenti di coppia

Il momento dei saluti non deve essere stato semplice per lei e Cristiano, ma il calciatore ha trovato un modo speciale per consolarla. Approfittando dei festeggiamenti per la Festa della mamma (che in Portogallo si celebra il 4 maggio), le ha donato insieme al fratello e alle due sorelle un bel mazzo di fiori ma, soprattutto, le ha fatto trovare in garage un Suv di lusso, impacchettato con un bel fiocco rosso. Poi sui social ha dedicato a Georgina e Dolores un post commovente, per omaggiare le donne più importanti della sua vita.

Potrebbe interessarti: