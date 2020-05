Georgina e Ronaldo a Madeira, romantici ed esplosivi al mare

Ultimo weekend di relax per Cristiano Ronaldo prima del rientro in Italia e l'inizio degli allenamenti con la Juve. A Madeira insieme a Georgina Rodriguez e ai quattro figli ha goduto delle bellezze della sua isola natale, tra relax al mare ed escursioni sulla Punta di San Lorenzo, da dove si vede un panorama mozzafiato. E a proposito di panorami imperdibili: non si può fare a meno di ammirare quello offerto dall'influencer mentre stende i panni in perizoma. Un'esplosione di sensualità che lascia i follower a bocca aperta.

Insieme lungo gli impervi sentieri, Georgina e Cristiano hanno sostato di tanto in tanto per qualche scatto di coppia, oppure per pose solitarie a tutto sex appeal. Sempre innamorati, sorridenti e affiatati, hanno superato alla grande la prova del lungo isolamento, uscendone più uniti che mai. La loro è stata una quarantena a cinque stelle, e sulle loro pagine social hanno condiviso i momenti più belli. Nella loro villa in Portogallo hanno trascorso giorni sereni, fatti di allenamenti, giochi in famiglia e tante coccole ai piccoli di casa: Cristiano Jr, Mateo, Eva e Alana Martina che, vispi e sorridenti, si sono goduti mamma e papà per una volta tutti per loro.

La Rodriguez ha deliziato i follower con scatti mozzafiato e curve in bella mostra e durante l'escursione alla scoperta dell'isola portoghese ha dato il meglio di sé, tutta fasciata in un completino ginnico attillatissimo. Il top della sensualità però l'ha raggiunto mentre stendeva i panni sulla terrazza con vista mare della villa di famiglia, lasciando il lato B totalmente nudo e dando vita a un siparietto bollente.

Dopo quasi due mesi nella sua isola, per Ronaldo è tornato il momento di tornare in Italia, dato che il Viminale ha dato il nulla osta agli allenamenti individuali dei calciatori. Una volta arrivato a Torino, il campione bianconero dovrà trascorrere quattordici giorni in isolamento, come previsto dalla normativa per chi rientra dall'estero.

