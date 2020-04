Georgina da impazzire, Lady Ronaldo mostra il lato B

Non è solo un esercizio per i glutei, l’allenamento di Georgina Rodriguez è anche molto sensuale e i follower impazziscono davanti a una serie di squat irresistibili. Lady Ronaldo posta sui social le sessioni in palestra con tutine aderenti e inquadrature ad hoc. Il suo fondoschiena rotondo è sempre ben in vista e i fan applaudono. Intanto Cr7 sorveglia a poca distanza mettendo in mostra i muscoli.

La Rodriguez è in grandissima forma e non si tira indietro nemmeno davanti a un intenso workout con elastico o al fitness con i pesi. Superallenata e molto tonica, Georgina si fa consigliare dal calciatore della Juventus e modella il suo fisico con tanti esercizi di ginnastica. In coppia i due avevano dato prova di sapersi destreggiare con gli esercizi all’aria aperta tra corse e gare divertenti.

In attesa di riprendere il campionato, il campione bianconero fa palestra nella sua casa di Madeira in Portogallo insieme alla compagna. E lei ha dimostrato di sapersi destreggiare bene con l’intenso esercizio casalingo. I video, in cui spesso fanno capolino anche i figli, fanno milioni di visualizzazioni. “Il modo più efficace per farlo è farlo” consiglia Georgina Rodriguez che ad ogni squat mostra un fondoschiena che pare inciso nel marmo. I follower apprezzano i completini sportivi e ricambiano con una pioggia di like.

