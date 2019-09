Per Cristina Chiabotto un addio al nubilato speciale a Gerusalemme

Una sorpresa in piena notte per Cristina Chiabotto che è stata letteralmente rapita da sette amiche per un viaggio da sogno per festeggiare il suo addio al nubilato. La ex reginetta di bellezza, che dirà sì al fidanzato Marco Roscio entro fine mese, è volata a Tel Aviv e Gerusalemme. “Alle persone speciali che riempiono la mia vita. Vi voglio un bene immenso” ha scritto Cristina alla sorella Serena e a Chiara, Alessia, Flavia, Manuela, Rossella, Ilenia.

Postano uno scatto in short e canotta blu le amiche della sposa, mentre sorridono e si godono questa vacanza sotto l'hashtag Telavivi. Le iniziali dei loro nomi sono anche una sequenza di imperativi che guidano il “viaggio vero”: Cogli, Meravigliati, Focalizza, Innamorati, Respira, Sentiti, Ama.



Di Gerusalemme la Chiabotto scrive: “Una città inaspettata, un sogno che si avvera. Jerusalem... e poi un posto così speciale che regala pienezza al cuore. Oltre all'immaginazione da scoprire in profondità. Il nostro Prega Mangia e Ama” e poi ancora: “Qui e senza parole”. Non manca nemmeno il bagno in mare, che Cristina descrive come “il tramonto più bello... il mio grazie al cielo”.



E con questo diario delle vacanze si spiega il rifiuto della ex reginetta di bellezza a partecipare alla finale di Miss Italia lo scorso venerdì: “2004 tutto è cominciato da qui. Rivivo in ogni istante il sogno della mia vita. Purtroppo non riuscirò ad essere presente questa sera, ma il mio cuore batte al solo pensiero” aveva scritto la Chiabotto sui social postando una foto ricordo con la corona in testa.