Dalla Daniele alla Chiabotto, ecco le nozze vip di settembre

Eleonora Daniele non sta più nella pelle: dopo 16 anni di fidanzamento sposerà Giulio Tassoni. La conduttrice tv si prepara al gran giorno e sogna di diventare presto mamma. Nozze in vista anche per Cristina Chiabotto. La ex reginetta di bellezza, fidanzata da oltre un anno con Marco Roscio, potrebbe dire sì entro fine mese. E sarà in Sicilia la location delle nozze religiose di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri? Dopo il sì segreto a Milano, i due avevano promesso una festa al mare: settembre potrebbe essere il mese perfetto.

La Chiabotto si sposerà alle porte di Torino, in una villa riservata a pochi intimi amici della coppia e alcuni membri della famiglia Agnelli. Pare che Cristina stia curando personalmente tutti i dettagli del ricevimento e dell'outfit. Festa romana, invece, per Eleonora Daniele che annuncia di volersi vestire in color pastello con ricami francesi fatti a mano. L'estate scorsa il compagno Giulio le aveva fatto una dichiarazione in grande stile e i fiori d'arancio si annunciano altrettanto romantici. Matrimonio siciliano, invece, per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri che dopo le nozze in Comune a Milano potrebbero fare il bis sul mare.