Pauline Ducruet racconta: "Da bambina in giro col circo che spasso!"

La sua infanzia non è stata esattamente quella che si pensa abbiano in genere le principesse. Niente castelli, vita di corte e abiti eleganti: piuttosto un tendone da circo, tanti animali e totale libertà. Pauline Ducruet , la figlia della principessa Stephanie di Monaco , ricorda i suoi anni di bambina in un'intervista al Sunday Telegraph e racconta: "Un periodo assurdo, ma interessante".

Nata nel 1994 dall'amore che fece scandalo tra Stephanie di Monaco e la sua ex bodyguard Daniel Ducruet, Pauline ha trascorso parte dell'infanzia in giro per l'Europa con una compagnia di circensi svizzeri. Sua madre aveva perso la testa per Franco Knie, addestratore di elefanti, e in men che non si dica, aveva gettato alle ortiche la vita di corte nel principato per seguire l'artista circense, portandosi dietro i figli Pauline, Louis e Camille.

Quelli dal 2001 al 2004 sono stati anni stravaganti per la Ducruet, così liberi e poco principeschi. "Quel periodo della mia infanzia è stato assurdo, ma interessante perché stavo sempre all’aperto con gli animali ed ero con ragazzi di tutto il mondo - tedeschi, inglesi, italiani, spagnoli - e avevamo il nostro piccolo linguaggio. È stato un momento di pura libertà, di cui non credo possano godere molti ragazzi", ha raccontato al Sunday Telegraph.

La vita "selvaggia" in giro con il circo l'aveva conquistata, a tal punto che lei stessa ha intrapreso la carriera di acrobata e poi quella di tuffatrice professionista (ha rappresentato il Principato ai mondiali giovanili di tuffi in Germania e alle Olimpiadi giovanili di Singapore nel 2010). Finita la relazione della madre con Knie, e anche le successive nozze con il suo secondo marito, l'acrobata Adans Lopez Peres, è giunto il momento di tornare a Monaco. A 18 anni una nuova svolta per Pauline, che ha studiato moda all’Istituto Marangoni di Parigi e poi alla Parsons School of Design di New York. Il brand che ha lanciato, Alter, ha presentato la sua seconda collezione alla settimana della moda parigina.

