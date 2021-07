Pauline Ducruet e Maxime Giaccardi, nel Principato si preparano le nozze

Nelle foto del Gala per la lotta all’Aids che si è tenuto allo Sporting di Monte Carlo Maxime e Pauline sono vicini e innamorati persi, con loro la mamma Stephanie, il fratello Louis Ducruet che nel 2019 ha impalmato la bellissima fidanzata di origini vietnamite Marie Chevallier, e la sorella Camille Gottlieb.



Il fatto che Giaccardi sia stato invitato per la prima volta a un evento ufficiale della famiglia monegasca ha fatto pensare subito alle nozze imminenti. Lui, imprenditore nel campo della nautica e del delivery, a maggio per il compleanno della Ducruet, che ha debuttato nel 2019 come stilista, scriveva: “Auguri a questo piccolo tornado, la mia migliore amica e l’amore della mia vita”.

Pauline Ducret illumina lo Yacht Club di Monaco con mamma Stephanie e la sorella Camille

