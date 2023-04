Paris Hilton mamma dolcissima con Phoenix tra le braccia

LEGGI ANCHE: Paris Hilton compra il perdono della madre con una borsa Chanel

A gennaio Paris Hilton ha annunciato a sorpresa di essere diventata mamma , postando una foto della mano del suo bebè stretta nella sua. "Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato" aveva scritto semplicemente, svelando il sesso del suo piccolo attraverso un cuore azzurro. Da tempo la star dei social e il marito Carter Reum, che si sono sposati a novembre 2021 , cercavano di avere un figlio. Hanno tentato la strada della fecondazione assistita senza successo e alla fine hanno preferito ricorrere alla maternità surrogata.

"Tutta la mia vita è stata così pubblica. Non ho mai potuto tenere niente per me. Abbiamo deciso di vivere questa esperienza solo noi", ha raccontato Paris Hilton ad Harper's Bazaar. Il mistero l'ha tenuto anche in famiglia e nemmeno a sua madre Kathy Hilton ha rivelato nulla fino alla nascita del bebè. "Tenevo in braccio il bambino, celato da una coperta, mia mamma mi ha chiesto cosa fosse e le ho detto che era un bimbo, il suo nuovo nipote", ha raccontato.

Presentazioni social

Ci è voluto un mese prima che Paris Hilton mostrasse ai follower il volto di suo figlio e che svelasse come lei e Carter Reum hanno deciso di chiamarlo. Phoenix Barron Hilton Reum è il nome completo del bebè, che porta il cognome di entrambi i genitori. "Phoenix (che in italiano significa Fenice, ndr) ha buoni riferimenti nella cultura popolare, ma la cosa più importante è che si tratta dell'uccello che si incendia e rinasce dalle proprie ceneri per tornare a volare. Vorrei che mio figlio crescesse sapendo che disastri e trionfi si avvicendano durante tutte le nostre vite e che questo dovrebbe darci grandi speranze per il futuro", ha spiegato la star dei social. Ora non vede l'ora di far vedere a tutti quanto è bella la sua creatura.