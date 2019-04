Paola Caruso in lingerie a 42 giorni dal parto: è polemica social

Vuole mostrare il suo corpo e la sua forma ritrovata dopo la gravidanza, ma la Caruso si trova a dover fare i conti con gli haters. Se tra i fan c'è anche chi apprezza, sono tanti quelli che la criticano. C'è chi se la prende perché non trova giusto sottolineare di aver ritrovato la linea dal momento che molte non ci riescono, chi trova che una mamma non dovrebbe postare foto sexy, chi ipotizza l'uso di Photoshop, chi sottolinea come i problemi siano altri.



In difesa della showgirl scende in campo Elena Morali, che scrive: "Io non capisco perché una f**a come Paola non possa mettere foto in intimo solo perché è diventata mamma. Guardate che diventare madri non significa diventare suore." Ma la l'ex Bonas non ha certo peli sulla lingua, e ci pensa da sé a rimettere a posto chi l'accusa: "A tutte le persone che mi stanno criticando, perché una mamma non può essere sexy? Perché una mamma non può essere fiera dei sacrifici che fa per ritornare in forma e farsi una foto in cui si piace? Ma siete veramente fuori tutti? Ma che cosa c’avete in testa?"