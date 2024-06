Paola Caruso dimagrita, replica alle critiche: “Il dolore ti cambia”

Paola Caruso ha pubblicato su Instagram le foto di un pomeriggio trascorso a Milano con suo figlio Michele, 5 anni compiuti a marzo. Le immagini la mostrano rilassata su una panchina e sorridente davanti all'obiettivo del suo cellulare, con lo sfondo di alcune siepi verdi. Un utente ha commentato il suo aspetto fisico, notando un cambiamento ed esprimendo nostalgia per l’aspetto precedente: "Troppo magra, sembri anoressica” e “Era bella quando aveva dei chili in più”. Un altro ha suggerito di recuperare peso per tornare al suo aspetto passato: “Metti su un po' di chili, non sembri nemmeno tu".