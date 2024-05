Paola Barale: "Sto valutando l'idea di avere due uomini"

Paola Barale è single perché "quello che vorrei mi sembra che non esista", come ha dichiarato in un'intervista a Vanity Fair.

"Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto. È forse per questo che i rapporti a due, quelli esclusivi che sogniamo tutti, oggi sono sempre più rari", ha raccontato Paola Barale. "Purtroppo non conosco nessuno, me compresa, che non abbia subito tradimenti o che non abbia tradito. Nella mia mente resta solo il rapporto tra i miei genitori, insieme da 60 anni. Io, però, non li ho mai visti litigare. Il loro è sempre stato un rapporto rispettoso, ma d’altri tempi. Una volta quando si rompevano le cose, si tentava di aggiustarle. Oggi si buttano. Ma attenzione: restare insieme a ogni costo è sbagliato. Quando due persone non hanno più niente da dirsi, devono avere la possibilità di lasciarsi", ha aggiunto.

Paola Barale ha spiegato il suo punto di vista sulle relazioni amorose: "Un rapporto va costruito ogni giorno... deve essere un valore aggiunto, deve insegnarti qualcosa, deve esserci uno scambio, un confronto, non uno scontro. E richiede tanta, tanta fatica. Non puoi pretendere che vada avanti da solo". Le sue esperienze personali le sono state d'aiuto per raggiungere questa consapevolezza: "Una relazione non la puoi abbandonare, non la puoi dare per scontato. Succede che ci si abitua, e spesso se ci sono i figli si resta. Io sono sempre andata via". Il riferimento è al matrimonio finito con Gianni Sperti, ma anche alla storia d'amore naufragata con Raz Degan.

Paola Barale non è gelosa e dà molta importanza alla sincerità, anche difronte a situazioni che possono essere scomode: "Non sto parlando di tradimenti, quelli sono molto squallidi, e io col tempo ho imparato il valore della lealtà, della trasparenza, il potere di dire 'sono interessata ad altro, provo attrazione per un altro'. Se è la verità, perché nasconderla?... In passato preferivo l’esclusività, ma oggi credo che riuscire ad avere due situazioni in contemporanea voglia dire avere dei rapporti onesti e molto elevati. Finora non mi è mai capitato, ma non lo escludo".



Paola Barale ha compiuto da poco 57 anni e basta a sé stessa, senza sentire il bisogno di avere per forza un uomo accanto: "Vorrei un uomo che abbia tempo per me. Di solito devono sempre scappare, e io non ho voglia di correre dietro a nessuno. Sto molto bene da sola e ho voglia di condividere la mia vita solo con qualcuno che abbia lo stesso desiderio. Il desiderio di costruire qualcosa con me, non dico un matrimonio ma un progetto, una vacanza, un sistema di valori. Fortunatamente non credo che sia necessario avere per forza un uomo vicino, mi basto da sola".