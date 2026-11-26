Pamela Prati ha deciso di festeggiare in modo simpatico e ironico il suo 68esimo compleanno. La soubrette, nata il 26 novembre 1958, ha pubblicato una foto su Instagram nella quale ha mostrato ai follower una sua versione "ringiovanita", realizzata presumibilmente con l'intelligenza artificiale. "Oggi compio finalmente 18 ANNI", ha scherzato Prati nella didascalia. "Mi sto preparando per la foto della patente!", ha aggiunto, accompagnando la frase con una faccina che piange dal ridere. Nell'immagine, Pamela Prati indossa un abito bianco con effetto vedo-non vedo ed è seduta in cima a una gigantesca torta alla panna decorata con varie ciliegie.
Lo scambio di commenti con Barbara Exignotis
Nei commenti al post c'è stato un piccolo battibecco tra Pamela Prati e Barbara Exignotis (51 anni), moglie del comico Nino Frassica. Commentando la foto, l'attrice ha scritto: "In questa foto è stato filtrato anche lo zucchero. Comunque auguri".
La risposta di Prati non si è fatta attendere: "Per essere la moglie di un grande attore che usa tanto l'ironia, lei è davvero poco ironica, perché non ha letto ciò che ho scritto". Per stemperare il tono del messaggio, la soubrette ha aggiunto due emoji alla fine del commento: una stellina e una faccina che manda un bacio.
Gli auguri dalle celebrità
Nonostante il piccolo bisticcio, nei commenti sono arrivate anche tante dimostrazioni d'affetto nei confronti di Pamela Prati, da parte sia dei fan che di altri esponenti del mondo dello spettacolo. L'attrice Milena Miconi le ha scritto "Auguri meravigliosa ragazza! Un bacio a te e un felice compleanno con tutto il cuore", messaggio al quale la festeggiata ha risposto così: "Grazie Milena, ti voglio un mondo di bene". Le hanno augurato buon compleanno anche Clizia Incorvaia ("Auguri bellissima"), Natasha Stefanenko, Matilde Brandi ("Tanti auguri, principessa"), Manila Nazzaro ("Auguri di cuore, Dea!"), Francesca Cipriani, Laura Freddi e tante altre celebrità.