Pamela Prati ha deciso di festeggiare in modo simpatico e ironico il suo 68esimo compleanno. La soubrette, nata il 26 novembre 1958, ha pubblicato una foto su Instagram nella quale ha mostrato ai follower una sua versione "ringiovanita", realizzata presumibilmente con l'intelligenza artificiale. "Oggi compio finalmente 18 ANNI", ha scherzato Prati nella didascalia. "Mi sto preparando per la foto della patente!", ha aggiunto, accompagnando la frase con una faccina che piange dal ridere. Nell'immagine, Pamela Prati indossa un abito bianco con effetto vedo-non vedo ed è seduta in cima a una gigantesca torta alla panna decorata con varie ciliegie.