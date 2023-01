Patrizia Rossetti: "Tutti mi salutano tranne Pamela Prati"

Patrizia Rossetti, nel corso con il consueto appuntamento con "GF Vip Party" su Mediaset Infinity, ha parlato dei dissapori con Pamela Prati. Le due avevano già avuto diversi screzi dentro la Casa e ora che entrambe sono uscite, il rapporto tra le due non sembra essersi ricucito: "Tutti mi salutano, tutti mi sorridono, al di fuori di una persona, tipo Pamela", ha spiegato la conduttrice a Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

"Non c'erano dissapori fino a che non l'ho mandata in nomination perché lei non è stata dalla nostra parte in una piccola diatriba durante il TG di Attilio e lei se l'è legata al dito - ha rivelato -. Poi lei mi ha detto che mi ha sentito dire cose non belle, ma non mi rimprovero niente, perché quello che le dovevo dire gliel'ho detto in faccia. Pensavo che essendo un gioco, arrivata in studio almeno un sorriso ci fosse. Magari devo aspettare del tempo".