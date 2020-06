Palmas e Magnini, ecografia social in attesa della principessa

Filippo Magnini non sta più nella pelle nell'attesa di diventare papà. " Non vedo l’ora di conoscerti. Mia principessina. Già ti amo" scrive l'ex nuotatore su Instagram postando una foto dell'ecografia e svelando così il sesso della piccolina, finora tenuto segreto. "Amore infinito" commenta la sua compagna Giorgia Palmas , che è tornata al lavoro dopo il lokdown e in tv sfoggia un meraviglioso pancione.

"Ha il profilo della Palmas" scrive Melissa Satta commentando l'immagine dell'ecografia. "Non vedo l'ora di conoscerti!" fa eco Elena Barolo, collega di Giorgia ai tempi di "Striscia la Notizia" e sua futura testimone di nozze. E poi una cascata di cuori social dai follower di Magnini e da tanti amici vip: Roberta Capua, Maria Grazia Cucinotta, Ana Laura Ribas, Aldo Montano...

La notizia della gravidanza della Palmas è arrivata inaspettata per i follower, quando il pancione era già bello grosso. Complice la quarantena, non è stato difficile mantenere il segreto. L'annuncio è stato dato dai futuri genitori che hanno postato la stessa foto, nella quale posano insieme a Sofia, la figlia che Giorgia ha avuto dal suo ex, Davide Bombardini. Da allora la ex velina non esita a sfoggiare il pancione su Instagram e a raccontare la sua dolce attesa. Lei e Filippo si amano alla follia e la nascita della loro prima bimba non farà che unirli ancora di più.

