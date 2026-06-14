Orietta Berti commossa al matrimonio del figlio Otis: "È un giorno bellissimo"
La cantante ha raccontato le emozioni per il matrimonio del suo secondo figlio, Otis, 46 anni, che si è sposato con la compagna Lia Chiari dopo sette anni di convivenza
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Orietta Berti ha vissuto una giornata emozionante: il suo secondo figlio, Otis, 46 anni, si è sposato con la compagna Lia Chiari, dopo sette anni di convivenza, a Polesine Parmense, nella chiesa della Beata Vergine di Loreto, in provincia di Parma. La cerimonia, che ha contato oltre 200 invitati, è stata una commistione di fiori e colori in un contesto campagnolo. Dall’arrivo in chiesa alla commozione della cantante, fino alla festa con amici e parenti, Otis e Lia hanno ufficializzato il loro amore con grande gioia.
Il look degli sposi
Otis ha optato per un completo elegante scuro, mentre Lia ha sfoggiato un abito bianco romantico, con velo lungo e pizzo sulle spalle. Il momento più tenero è stato la consegna delle fedi da parte delle due figlie della coppia, Olivia, nata nel 2019, e Ottavia, venuta alla luce nel 2022. Orietta Berti è elegantissima in un completo color glicine, mentre conduce all'altare il figlio, emozionato in attesa della sposa.
La commozione di Orietta
Al momento del sì, Orietta non è riuscita a trattenere le lacrime: "È un giorno bellissimo. Sono felice per Otis e per Lia che vivono insieme da tempo e hanno due bambine meravigliose che a me e a Osvaldo hanno cambiato la vita. Era ora che si sposassero", ha detto la cantante.
La famiglia e la sposa
Orietta ha assistito alla cerimonia in compagnia del marito Osvaldo Paterlini e del figlio maggiore Omar, classe 1975. Sull'amore con Osvaldo ha raccontato spesso: "Da allora non ci siamo più lasciati e il nostro è un legame simbiotico". Omar, che sfoggia un look punk, ha una band, i Vampires, ed è sempre al fianco di mamma Orietta. Lia Chiari, la sposa, è assistente sociale, originaria di un paesino della provincia bresciana. Insieme a Otis, convivono da oltre sette anni a Montecchio, in provincia di Terni.