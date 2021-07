Olivia Wilde e Harry Styles, vacanza d'amore all'Argentario

Tutti pazzi per l'Italia. Il Belpaese torna ad essere la meta preferita per le vacanze dalle star internazionali. Dopo il soggiorno romano di Kim Kardashian, Olivia Wilde e Harry Styles sono stati paparazzati da Page Six in Toscana , a Monte Argentario. Più che una vacanza di relax, la loro è una vera e propria fuga d'amore: i due, infatti, sono stati immortalati su uno yacht mentre si scambiano baci e abbracci che la dicono lunga sulla relazione di una delle coppie più chiacchierate dello star system.

Sotto il sole della Toscana, l'ex cantate degli One Direction e l'attrice e regista sono affiatatissimi, come dimostrano le immagini diffuse sui social da Page Six: lei, 37 anni, e lui, 27, sono stati fotografati mentre ballano, leggono, si baciano, si coccolano a bordo della barca dove hanno trascorso l'intero pomeriggio sorseggiando vino e facendo un tuffo in mare. Dunque, la storia tra i due, sulla quale si susseguono rumors e indiscrezioni da gennaio quando sono stati visti insieme per la prima volta, va a gonfie vele.

Innamorati in Toscana - Per quella che sembra quasi una luna di miele, Harry Styles e Olivia Wilde hanno scelto dunque la Toscana. Terminate le riprese del nuovo film My Policeman, i due sono stati visti già alcuni giorni fa mentre camminavano abbracciati l'uno all'altra a Porto Ercole. Ora il giro in mare a bordo di uno yacht. Il cantautore britannico e la regista statunitense si sono conosciuti sul set del film Don't Worry Darling, diretto da lei e con protagonista lui. Poi, il rapporto professionale è diventato altro. Un sentimento talmente forte, per il quale la Wilde ha chiuso la relazione con l'ex Jason Sudeikis, dal quale ha avuto due figli. Alimentando il gossip internazionale.

Kim Kardashian a Roma Non solo Olivia Wilde e Harry Styles. Tra le star del jet-set che hanno scelto il Belpaese c'è anche Kim Kardashian. La star della tv e influencer ha condiviso sui social le tappe del suo soggiorno a Roma: dal Colosseo al Vaticano, passando per Piazza di Spagna. Non è chiaro il motivo per cui la diva sia arrivata in Italia, ma dalle immagini postate su Instagram è evidente l'apprezzamento della star verso le bellezze, culturali e non solo, del nostro Paese.

Tutte le celebrity in Italia Da Sting alla coppia Katy Perry - Orlando Bloom: sono tanti i vip già avvistati in Italia. Se il primo invita gli amici in Toscana, diventata ormai la sua seconda casa, Katy Perry e Orlando Bloom si sono regalati una vacanza romanticissima a Venezia. George Clooney e famiglia, poi, sono tornati sul lago di Como. E siamo solo all'inizio dell'estate.