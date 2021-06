17 giugno 2021 09:21

Katy Perry e Orlando Bloom avvistati a Venezia, baci in gondola e amore tra le calli

Tutti pazzi per Venezia. La città lagunare è da sempre attrazione irrinunciabile per molte star americane, da George Clooney a Tom Cruise. E non fanno eccezione Katy Perry e Orlando Bloom, avvistati in questi giorni tra le calli e sulle gondole in laguna. La coppia, in vacanza in Italia, con la piccola Daisy Love, ha immortalato alcuni dei momenti più belli del tour condividendo gli scatti sui social e tra baci appassionati e tenerezze in gondola i due sembrano proprio in pieno mood veneziano, ovvero: innamoratissimi.