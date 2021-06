Non solo Lilibet, il 2021 è già l'anno dei royal baby 1 di 12 Il 4 giugno Meghan Markle ha dato alla luce la secondogenita avuta dal principe Harry, Lilibet Diana Instagram 2 di 12 Il 9 febbraio la principessa Eugenia e Jack Brooksbank sono diventati genitori di August Philip Hawke 3 di 12 4 di 12 5 di 12 6 di 12 Julian Herber Folke è il figlio di Carl e Sofia di Svezia, nato il 26 marzo 7 di 12 8 di 12 9 di 12 Il 21 marzo è nato Lucas Philip, terzogenito di Zara Phillips e Mark Tindall IPA 10 di 12 Pippa Middleton il 15 marzo ha dato alla luce Grace Elizabeth Jane ipa 11 di 12 Beatrice di York è incinta del suo primogenito dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, che nascerà entro l'anno IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'ultima royal baby in ordine di tempo è Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan Markle. Ottava in linea di successione al trono britannico e undicesima bisnipote della regina Elisabetta, la bimba è nata in un anno particolarmente fertile per la royal family, che si è allargata con tanti nuovi arrivi: dal figlio della principessa Eugenia a quello di Zara Phillips.