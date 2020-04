“Non molliamo!”: da Alena Seredova a Silvia Provvedi, le vip col pancione si allenano

Cristina Marino fa yoga immersa nel verde dell’Umbria, Alena Seredova si allena e dice “Non bisogna mai mollare” e Silvia Provvedi fa dirette ogni giorno per mostrare i suoi allenamenti (così come la sorella Giulia ). Sono tutte in dolce attesa di una bambina e trascorrono la quarantena cullando la loro piccola e tenendosi in forma.

Silvia Provvedi, che aspetta la prima figlia dal compagno Giorgio De Stefano, ha un vero e proprio appuntamento con le follower. Utilizza gli “attrezzi” che ha in casa e si diverte a intrattenere le amiche “pancione” e non. “Basterà avere un divano, una cassa d’acqua e una pentola” consiglia la ex gieffina che solleva bottiglie e stende i muscoli. Poi si concede una pausa sul balcone, ma il motto da seguire è sempre lo stesso: “State a casa”.

Appassionata di fitness, non rinuncia certo alla ginnastica neppure con il pancione Cristina Marino. La compagna di Luca Argentero è al settimo mese, aspetta una bimba dall’attore e nel verde dell’Umbria dove la coppia si è rifugiata per trascorrere in isolamento questo periodo si dedica agli esercizi dolci dello yoga. Bella e sensuale conquista i like dei fan che ne elogiano la semplicità e la naturalezza.

E che dire di Alena Seredova? La sua è la terza gravidanza. Dopo David Lee e Louis Thomas, avrà una femminuccia dal compagno Alessandro Nasi. “Non si può mollare” scrive raggiante durante una sessione di pilates.

