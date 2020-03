Alena Seredova mostra il pancione e "accarezza" la sua piccolina

Aveva detto che non avrebbe svelato il sesso del suo bebè fino alla nascita, ma Alena Seredova non è riuscita a mantenere il segreto. Complice un post per la festa della donna la modella ceca ha scritto a commento di una foto in cui si spalma la crema sul pancione: "Io mi prendo cura di te, piccolina".

Un annuncio non plateale, ma inequivocabile. Quel "piccolina" buttato lì quasi per caso ha subito attirato l'attenzione dei fan. Alena è già mamma di due maschi ormai grandi, Louis Thomas e David Lee (di 12 e 10 anni), avuti da Gigi Buffon, con i quali aveva fatto un patto: il sesso del nuovo arrivato in famiglia sarebbe rimasto top secret fino all'ultimo. Che sia stata una svista o una mossa studiata, alla fine la Seredova ha confessato. Quella che nascerà a giugno sarà la prima femminuccia per lei, che insieme al compagno Alessandro Nasi non potrebbe essere più felice di così.

