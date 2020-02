Alena Seredova: "Non posso svelarvi il sesso, ho fatto una promessa"

"Ho chili in più, ho il raffreddore, ho provato a snellirmi con i tacchi... questo è il risultato". Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo", Alena Seredova scherza con una battuta e poi racconta l'esperienza della terza gravidanza. L'ex modella 41enne, è incinta al sesto mese del suo compagno Alessandro Nasi "Dovrebbe nascere ai primi di giugno, ma essendo il terzo figlio è molto probabile che nascerà molto prima. Non posso svelarvi il sesso, ho fatto una promessa. Se riusciamo, vorrei mantenere il segreto fino alla fine. Lo so io, lo sa il mio compagno e lo sanno i miei figli". Seredova è stata sposata per tre anni con il campione della Juventus Gigi Buffon, dal quale ha avuto i figli David Lee e Louis Thomas, che hanno rispettivamente 10 e 12 anni. "Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te". Dopo la sofferenza per la separazione da Buffon, Alena ora è molto serena e questa gravidanza l'ha resa ancora più felice. "Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni, perché quando nascerà il bambino avrò già compiuto i 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione", rivela con un pizzico di emozione. "Ho capito che Alessandro era l'uomo giusto perché non mollava. Quando piangevo per un altro uomo, lui era lì e mi confortava. Mi diceva che sarebbe passato. Io, a ruoli inversi, l'avrei mollato. E poi ama i miei figli come se fossero i suoi. A me, come mamma, questa cosa mi ha confermato che uomo fosse".