Noemi Bocchi nella sua lettera parla di felicità, tristezza e perdono. "Cara donna" esordisce, senza fare nomi. "Quella felicità che provi a gridare... Non si chiama felicità ma tristezza. La felicità é un qualcosa che ti travolge… non ti lascia il tempo di pensare male…di parlare male...di dar fastidio ad altri...ti prende e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono... in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera", scrive la compagna di Francesco Totti. L'invito è quello di chiudere con il passato e accogliere il buono che è in arrivo: "Lasciati andare, prova ad aprire il tuo cuore ed il treno di quella felicità vera arriverà anche per te… Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi e rilassati" prosegue nella lettera. Conclude con un augurio, che sembra una mano tesa ma che è anche un invito a farsi da parte: "Prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà. Buona fortuna!".