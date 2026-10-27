Noah Wyle, ecco chi è "l'uomo più sexy del mondo”

Amal e George Clooney mano nella mano sui red carpet più iconici
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
Noah Wyle è stato incoronato “Uomo più sexy del mondo” dalla rivista People. L'attore, già star di "E.R." e ora protagoniste di "The Pitt", ha alle spalle anche alcune apparizione nella serie "Friends" oltre a film per il grande schermo come "Codice d'onore" e "Donnie Darko". Noah, classe 1971, è sposato con l'attrice Sara Wells e ha una figlia e ha raccontato che la notizia della vittoria del titolo di più sexy è arrivata inaspettata: "Pensavo fosse uno scherzo", ha spiegato. Wyle ha aggiunto che la moglie è stata particolarmente soddisfatta perché la scelta del magazine conferma il suo buon gusto.
Da quando la rivista People ha iniziato a premiare gli uomini più belli di Hollywood nel 1985, nominando Mel Gibson “l’uomo più sexy del mondo”, quasi tre dozzine di celebrità hanno ottenuto il titolo. Tre di questi uomini — Brad Pitt, George Clooney e Johnny Depp — hanno vinto il titolo due volte. Anche Richard Gere è entrato nella classifica due volte, ma la prima volta, nel 1993, è stato premiato insieme alla moglie di allora, la top model Cindy Crawford, come “coppia più sexy del mondo”. Solo una celebrità ha vinto il titolo in modo retroattivo: Keanu Reeves, che nel 2015 è stato nominato “L’uomo più sexy del mondo” per il 1994.
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
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