Noah Wyle, ecco chi è "l'uomo più sexy del mondo”

Noah Wyle è stato incoronato “Uomo più sexy del mondo” dalla rivista People. L'attore, già star di "E.R." e ora protagoniste di "The Pitt", ha alle spalle anche alcune apparizione nella serie "Friends" oltre a film per il grande schermo come "Codice d'onore" e "Donnie Darko". Noah, classe 1971, è sposato con l'attrice Sara Wells e ha una figlia e ha raccontato che la notizia della vittoria del titolo di più sexy è arrivata inaspettata: "Pensavo fosse uno scherzo", ha spiegato. Wyle ha aggiunto che la moglie è stata particolarmente soddisfatta perché la scelta del magazine conferma il suo buon gusto.