Mel Gibson compie 70 anni e prepara la sua nuova "Resurrezione"

C'è chi invecchia cercando il silenzio e chi, come Mel Gibson, sembra, invece, alimentarsi di conflitto. L'attore e regista premio Oscar, figura irriducibile, allergica alle etichette e alle mezze misure il 3 gennaio compie 70 anni. Barba bianca da profeta, dichiarazioni sempre fuori dal coro, una visione del cinema fisica e spirituale insieme: Gibson continua a stare "contro", come se la polemica fosse il suo habitat naturale. E non è un caso che il suo compleanno lo festeggi in Italia, a Matera, impegnato nel massimo riserbo sul set de "La Resurrezione", sequel de "La passione di Cristo", atteso in sala - forse in due parti - nel 2027.