Finalmente, dopo tante vicende sentimentali travagliate, il cuore tormentato di Nina Moric sembra aver trovato pace. Non rivela dettagli sulla nuova storia d'amore, né tantomeno il nome dell'uomo di cui si è innamorata, ma la bella modella croata posta uno scatto su Instagram che si commenta da solo: lei lo stringe a sé con gli occhi chiusi, lui le bacia dolcemente il collo. "Tiri fuori la donna che è in me" è la dedica che scrive al suo compagno e che accende la curiosità dei follower.

Nina Moric presenta il nuovo compagno Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 10 di 22 11 di 22 12 di 22 13 di 22 14 di 22 15 di 22 16 di 22 17 di 22 18 di 22 19 di 22 20 di 22 21 di 22 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Nina Moric mostra il suo lato (più) B(ello)

Per il debutto social con la sua dolce metà, Nina sfoggia il look delle grandi occasioni. Abito da sera nero, gioielli importanti, trucco curato alla perfezione. Lui, con la camicia bianca sbottonata e la barbetta incolta, svela il suo fascino da bel tenebroso. Molti follower hanno fatto domande, sperando di scoprire qualcosa in più sul misterioso uomo che ha ridato il sorriso alla Moric, ma lei è stata sintetica e vaga. Prima ha scritto: "Non volevo ostentare nulla, non lo sapeva nessuno, tanto nemmeno sanno chi sia" e anche: "Non appartiene a questo mondo di m***a (quello dello spettacolo, ndr)". Salvo poi cancellare tutti i commenti correlati alla foto.

LEGGI ANCHE >Fabrizio Corona, compleanno con Nina Moric e Carlos... e il web insorge

In passato Nina è stata a lungo legata a Luigi Mario Favoloso. Un rapporto burrascoso, fatto di strappi e riappacificamenti appassionati, finito poi in maniera dolorosa con tanto di accuse e scontri in diretta tv. Ma nel passato della Moric c'è un altro amore importante: quello per Fabrizio Corona, con cui è stata sposata dal 2001 al 2007 e dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria. Anche tra loro le cose non sono state mai facili, soprattutto dopo il divorzio. Scontri e liti, anche mediatiche, sono state per anni all'ordine del giorno. Ora sembrano aver ritrovato una certa serenità e un affiatamento mai visto prima. Corona è ancora alle prese con i problemi giudiziari e la sua ex lo incoraggia con un post social: "Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano controvento, non con il vento a favore. We love you Fabrizio" gli scrive, proprio nelle stesse ore in cui debutta su Instagram con il nuovo lui...

Potrebbe interessarti anche: