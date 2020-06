Nina Moric mostra il suo lato (più) B(ello)

Una foto che non ha bisogno di commenti. Nina Moric è più sexy che mai, con il lato B messo in evidenza da uno slip che sottolinea le sue curve. Posa in intimo, di tre quarti rispetto all'obiettivo, mentre si sfila il vestito scoprendo i vistosi tatuaggi e un fondoschiena da 10 e lode. Il reggiseno sottile e semitrasparente rivela dettagli del suo décolleté che accendono le fantasie degli ammiratori. I giudizi si sprecano, divisi tra quelli in estasi davanti a tanta bellezza a quelli che giudicano l'immagine fin troppo hot.

Nina non si ferma certo a rispondere, vero è che i suoi follower dovrebbero esserci abituati alle foto bollenti dell'ex modella. Sulla sua pagina Instagram si susseguono uno dietro l'altro scatti audaci e sensuali, alcuni amarcord e altri più recenti. Nelle storie, invece, l'ex modella dà di sé un'immagine diversa. Condivide spesso momenti di quotidianità domestica insieme al figlio Carlos Maria, nato dal matrimonio con Fabrizio Corona, che ha ripreso a frequentare solo di recente.

Con il suo ex i rapporti sono tornati buoni, dopo liti furibonde e accuse reciproche sia in privato che sui media. Le vicende sia intime che giudiziarie che li hanno coinvolti sono state per molto tempo al centro delle pagine di cronaca (non solo rosa). Ora tra loro sembra essere tornato il sereno e hanno ripreso a frequentarsi. Per il bene di Carlos, dicono loro, ma c'è chi giura che a legarli sia qualcosa di più...

