Non solo un racconto personale, ma un messaggio potente rivolto a tutte le donne. Snooki ha trasformato la sua esperienza in un appello chiaro: non rimandare i controlli, mai. “Fate il Pap test” è l’invito più importante che ha voluto mandare, spiegando di aver combattuto per anni con risultati anomali e di aver talvolta posticipato le visite per timore e disagio.

La paura, naturalmente, non è mancata. L’ansia, il dolore, il desiderio di evitare i controlli, poi la scelta di affrontare tutto. E proprio quella decisione ha permesso di individuare il tumore in fase iniziale, quando è ancora curabile.