L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Nicole Mazzocato si sposa. La proposta di matrimonio è arrivata nel bel mezzo di un'occasione già speciale, durante il battesimo della figlia Aurora. Si è trattato di un momento molto emozionate: amici e parenti intorno, il mare sullo sfondo e lui, Armando Anastasio, in ginocchio con l'anello in mano. Lei non ha avuto dubbi. "Yes", ha scritto sui social, condividendo il video in un post e in una storia Instagram che racconta tutto.