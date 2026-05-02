Nicole Mazzocato si sposa: la proposta a sorpresa durante il battesimo della figlia
L’ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" dice sì ad Armando Anastasio: tutta la loro emozione davanti a famiglia e amici
Nicole Mazzocato © Instagram
L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Nicole Mazzocato si sposa. La proposta di matrimonio è arrivata nel bel mezzo di un'occasione già speciale, durante il battesimo della figlia Aurora. Si è trattato di un momento molto emozionate: amici e parenti intorno, il mare sullo sfondo e lui, Armando Anastasio, in ginocchio con l'anello in mano. Lei non ha avuto dubbi. "Yes", ha scritto sui social, condividendo il video in un post e in una storia Instagram che racconta tutto.
La proposta durante il battesimo
Il momento è arrivato all'improvviso. La festa per la loro figlia più piccola si è trasformata in qualcosa di ancora più grande. A un certo punto Armando si è inginocchiato e ha chiesto a Nicole di sposarlo.
Le immagini pubblicate su Instagram mostrano l'emozione della coppia e la reazione gioiosa dei presenti. Applausi, sorrisi, qualche lacrima. Un gesto, quello di Armando, che ha commosso tutti i partecipanti. Anche sui social, nella sezione commenti del post in cui mostra l'anello regalatole, i follower di Mazzocato hanno espresso un'infinità di messaggi di auguri e congratulazioni.
Nicole Mazzocato, conosciuta dal pubblico per la sua esperienza a "Uomini e Donne", ha scelto così di condividere tutto su Instagram. Ancora una volta, dunque, la sua vita privata si intreccia con il racconto social, rendendo tutti partecipi della sua felicità.
Una famiglia già costruita
La storia tra Nicole Mazzocato e Armando Anastasio dura dal 2021. In questi anni, la coppia ha costruito una famiglia solida. Tre figli: Paolo, Davide e Aurora.
Vivono a Salerno, seguendo il percorso professionale del calciatore, oggi in forza alla squadra della Salernitana. Il matrimonio arriva come naturale evoluzione. Nessuna corsa, nessuna forzatura. Solo un passo in più dopo anni condivisi.
Per Nicole Mazzocato è un nuovo capitolo. Dopo le esperienze televisive e le relazioni passate, oggi la priorità è la famiglia. E quel "Sì", arrivato in un giorno già importante: chiude il cerchio e ne apre un altro.