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Nicole Kidman con la statuetta vinta agli Oscar del 2003
È la notte del 23 marzo 2003: al Kodak Theatre di Los Angeles, Denzel Washington annuncia i nomi in lizza per la categoria di "migliore attrice protagonista". Poi arriva la proclamazione: Nicole Kidman vince il premio Oscar per il film The Hours di Stephen Daldry, in cui interpreta Virginia Woolf. In un primo momento, Nicole rimane stupita e con un sorriso quasi imbarazzato si porta la mano davanti alla bocca, poi si alza emozionata e va verso il microfono per il discorso di ringraziamento. Nella carriera di un attore, la vittoria di un Oscar dovrebbe essere uno dei giorni più belli della vita. Eppure, per l'interprete australiana non è stato così.
I motivi della tristezza - Per Kidman era la seconda nomination agli Academy Awards: solo l'anno precedente aveva ricevuto una candidatura per il musical di Baz Luhrmann Mouline Rouge!. Eppure l'attrice, quella sera, stava vivendo uno dei periodi più bui della sua vita. Poco tempo prima, infatti, aveva firmato il divorzio da Tom Cruise, dopo 11 anni di matrimonio e due figli.
"Stavo lottando con molti aspetti della mia vita personale. Eppure la mia vita professionale stava andando molto bene", ha dichiarato Kidman in un'intervista a Dave Karger. Quando è scoppiata a piangere sul palco degli Oscar ha cercato di sdrammatizzare dicendo che Russel Crowe l'aveva avvisata di non versare lacrime. Come confesserà più avanti, quelle lacrime non erano solo per l'emozione, ma anche per qualcosa di più profondo. "In realtà non vedevo l'ora di tornare a casa", ha dichiarato l'attrice.
La festa dopo l'Oscar
Dopo la fine della cerimonia degli Academy, tutti i vincitori si sono ritrovati a festeggiare a un party. Kidman non era dell'umore giusto quella sera, ma è stata spinta ad andare. "Letteralmente, sono entrata, l'ho portato in giro (l'Oscar, ndr), ero completamente sopraffatta, emozionata, tremavo e non mi sono divertita. Mi sono quasi scusata, il che è molto stupido. Avrei voluto godermi di più quel momento", ha detto.
Una volta finita la festa, è tornata la malinconia e ha sentito la solitudine. "Mi sono seduta sul pavimento dell’hotel a mangiare patatine fritte e un hamburger con la mia famiglia e sono andata a letto. È stato allora che ho pensato che avevo il bisogno di trovare un amore nella mia vita". Due anni più tardi, avrebbe incontrato il musicista neozelandese Keith Urban, a cui è stata sentimentale legata per 19 anni. La coppia, che ha avuto due figlie, si è separata a inizio 2026.