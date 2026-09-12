Una volta finita la festa, è tornata la malinconia e ha sentito la solitudine. "Mi sono seduta sul pavimento dell’hotel a mangiare patatine fritte e un hamburger con la mia famiglia e sono andata a letto. È stato allora che ho pensato che avevo il bisogno di trovare un amore nella mia vita". Due anni più tardi, avrebbe incontrato il musicista neozelandese Keith Urban, a cui è stata sentimentale legata per 19 anni. La coppia, che ha avuto due figlie, si è separata a inizio 2026.